«ПриватБанк» привел в восторг абсолютно всех владельцев банковских карт «Visa»

«ПриватБанк» продолжает сотрудничать с банковской системой Visa. Ранее, например, были введены кэшбеки для тех, кто активно пользуется ее карточками. Сейчас появилось еще одно нововведение, которое, несомненно, приведет в восторг всех, кто владеет банковскими карточками Visa от ПриватБанка.





Каким будет нововведение?

Суть нововведения крайне проста. Начиная с десятого июня и вплоть до конца лета все без исключения клиенты услуг ПриватБанка, оплачивающие билеты на поезда Интерсити+ с помощью мобильного или компьютерного приложения Приват24, будут получать полностью бесплатные промокоды, которые позволят получить доступ к к фильмотеке Sweet TV. Это предложение действует во всех поездах Интерсити +.

Что же нужно тем, кто хочет свободно смотреть любые фильмы и сериалы при путешествии в Интерсити+? Достаточно всего лишь приобрести билеты на этот поезд в приложении Приват24. Это можно сделать также и другими способами, например, через сайт bilet.pb.ua, через терминалы самообслуживания или же в отделении банка. После того, как оплата карточкой Visa пройдет, вы получите сообщение от банка. Оно будет содержать промокод, который вам нужно будет ввести, когда вы подключитесь к железнодорожной фильмотеке Sweet TV. Сделать это можно через QR-коды, которые размещены в вагонах.

Количество бонусов не ограничено ничем. В течение всего времени действия данной акции вы сможете получать скидки для любого путешествия. Данная скидка будет действовать в течение всего срока вашей поездки, каким бы долгим он ни был. На данный момент фильмотека компании «Укрзалізниця» включает в себя порядка пяти тысяч самых разных фильмов и сериалов, причем данная база обновляется ежедневно.