Сотовый оператор Vodafone запустил новый тарифный план с огромным количеством преимуществ

Недавно сотовый оператор Vodafone запустил новый отличный тарифный план, в рамках которого украинцы смогут получить огромное количество преимуществ. При этом главным достоинством данного тарифа является то, что он невероятно дешевый, и вы можете платить в нем столько, сколько обычно платите в социальных тарифных планах с минимальным количеством услуг.





Что можно получить за сто гривен в месяц?

Размер абонентской платы в данном тарифном плане составляет всего лишь смешных сто гривен в месяц. Что же можно получить за эту сумму, равную размеру абонентской платы в социальных тарифных планах? Как выясняется, пакет услуг может быть достаточно крупным. Вот что вы будете получать:

Двадцать гигабайтов мобильного интернета.

Семьсот минут звонков на все украинские номера. Это можно обменять на полный безлимит звонков внутри сети Vodafone и триста минут звонков на другие сети.

Полностью бесплатная подписка YouTube Premium вместе с Video Pass сроком на три месяца.

Данный тарифный план носит название Vodafone SuperNet Turbo. Вы можете подключить его на официальном сайте мобильного оператора. Там же можно и уточнить место его действия, так как этот тариф является региональным.

Подписка YouTube Premium, помимо всех прочих ее преимуществ, также позволит вам получить и YouTube Music Premium. Что касается Vodafone Video PASS, то она предлагает полностью безлимитное использование ряда приложений — они не будут учитываться в пакетных гигабайтах, и даже если они закончатся, вы сможете и дальше смотреть видео и слушать музыку. В их числе – YouTube, Megogo, Shazam и целый ряд других.