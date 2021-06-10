Мобільний оператор Vodafone запустив новий тарифний план з величезною кількістю переваг

Нещодавно оператор Vodafone запустив новий відмінний тарифний план, в рамках якого українці зможуть отримати величезну кількість переваг. При цьому головною перевагою даного тарифу є те, що він неймовірно дешевий, і ви можете платити в ньому стільки, скільки зазвичай платите в соціальних тарифних планах з мінімальною кількістю послуг.





Що можна отримати за сто гривень на місяць?

Розмір абонентської плати в даному тарифному плані становить всього лише смішних сто гривень на місяць. Що ж можна отримати за цю суму, рівну розміру абонентської плати в соціальних тарифних планах? Як з’ясовується, пакет послуг може бути досить великим. Ось що ви будете отримувати:

Двадцять гігабайт мобільного інтернету.

Сімсот хвилин дзвінків на всі українські номери. Це можна обміняти на повний безліміт дзвінків всередині мережі Vodafone і триста хвилин дзвінків на інші мережі.

Повністю безкоштовна підписка YouTube Premium разом з Video Pass терміном на три місяці.

Даний тарифний план носить назву Vodafone SuperNet Turbo. Ви можете підключити його на офіційному сайті мобільного оператора. Там само можна і уточнити місце його дії, оскільки цей тариф є регіональним.

Підписка YouTube Premium, крім всіх інших її переваг, також дозволить вам отримати і YouTube Music Premium. Що стосується Vodafone Video PASS, то вона пропонує повністю безлімітне використання ряду додатків – вони не будуть враховуватися в пакетних гігабайтах, і навіть якщо вони закінчаться, ви зможете і далі дивитися відео і слухати музику. У їх числі – YouTube, Megogo, Shazam і цілий ряд інших.