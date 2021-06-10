Експерти розповіли, як в кілька кліків прискорити смартфон Xiaomi

З часом телефон починає гальмувати. Справа в тому, що майже половину оперативної пам’яті займає MIUI, Android і додатки, які працюють у фоновому режимі. Це одна з головних причин через що смартфон з часом починає гальмувати.





Сьогодні розповімо про налаштування, завдяки яким ваш смартфон не буде гальмувати.

Заходимо в додаток Безпека. Тут є пункт Прискорення. Заходимо в нього. Додаток просканує систему і покаже кількість зайнятої оперативної пам’яті.

Внизу знаходяться кілька пунктів, які показують, що потенційно впливає на уповільнення роботи вашого телефону. Всі додатки розділені на тематичні вкладки: працюючі (сторонні), працюючі (системні) і працюючі (закріплені).

Радимо стежити за своїм телефоном, тримати “в чистоті”, видаляти всі непотрібні встановлені додатки.

Якщо ми натиснемо кнопку Прискорити, то через певний час всі програми (які були там) знову запустяться і будуть займати знову оперативну пам’ять.

Що ж робити?

Необхідно поставити функцію Очищення оперативної пам’яті на автоматичний режим. Для цього заходимо в меню (шестерня) – Очищати пам’ять. Тут можемо вибрати певний проміжок часу для чищення оперативної пам’яті. Рекомендуємо встановити 10 хвилин.

Що станеться після включення даної функції?

Ви можете спокійно користуватися смартфоном, але після блокування починається відлік часу (у нас це 10 хвилин). Якщо протягом 10 хвилин ви повторно не скористаєтеся смартфоном, то оперативна пам’ять буде очищена. Тому, після того, як ви включите знову свій смартфон, він буде працювати швидко і стабільно. Пам’ять буде завжди очищена при повторному включенні.

В результаті телефон не витрачає заряд на фонові процеси, а також ваш смартфон буде “літати”.

Але може виникнути проблема

Наприклад, онлайн радіо після блокування (через 10 хвилин) вимкнеться. Теж саме відбудеться з іншими додатками. Щоб цього уникнути, знову зайдіть в налаштування Прискорення – Шестерня – Закріплені програми. Тут знаходиться весь список додатків. Можна вибрати програми, які не потрібно вивантажувати з системи.