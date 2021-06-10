Цены на Xiaomi Mi Band 6 еще никогда не были такими низкими

Думаем, нет нужды повторять кому-либо азбучную истину: чем дешевле и при этом качественнее электронное устройство, тем больше людей его покупают. Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 от ведущего китайского производителя появился сравнительно недавно, и изначально его стоимость была достаточно высокой. Многие украинцы с сожалением отмечали, что не могут позволить себе данный новенький гаджет. К счастью, уже сейчас цены на него упали до невероятного минимума!





Сколько нужно отдать за новенький браслет?

Учитывая дешевизну Xiaomi Mi Band 6, многие могут подумать, что данный фитнес-трекер некачественный. Это, разумеется, далеко не так. Браслет может похвастаться новейшим оборудованием, в частности, AMOLED-экраном с разрешением в 486 на 152 пикселя и диагональю в 1,56 дюйма. Он также оснащен двумя мегабайтами памяти, что позволяет хранить достаточно большое количество необходимых данных. Не следует также бояться, что вы случайно уроните гаджет в лужу — его защита позволяет выдержать давление воды вплоть до пятидесяти метров глубиной.

Помимо функций, предназначенных для здорового образа жизни, Xiaomi Mi Band 6 также предлагает ряд других интересных вещей. В частности, это возможности органайзера. Они позволяют настраивать умный будильник, использовать секундомер, управлять затвором камеры мобильного телефона и выполнять ряд других функций, позволяющих оптимизировать использование вашего смартфона. Использовать его можно в паре с любыми смартфонами, как работающими на базе Android, так и iOS. Для этого достаточно просто скачать полностью бесплатное приложение Mi Fit.

Что касается цены на данный фитнес-браслет, то сейчас его можно приобрести всего за 1145 гривен, что значительно ниже, чем ранее. Вот как выглядят сейчас цены на площадке hotline.ua:

Данные цены еще могут измениться, однако настолько сильно падать, как они уже упали сейчас, вряд ли будут. Именно поэтому вам желательно поспешить, и как можно быстрее приобрести Xiaomi Mi Band 6, если вы все еще этого не сделали!