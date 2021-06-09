Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, которая крайне необходима абсолютно всем абонентам

Сотовый оператор Vodafone регулярно улучшает качество тех услуг, которые у него уже есть, и запускает новые. Одна из его новейших услуг необходима, можно сказать, абсолютно всем абонентам, ведь она позволяет получить целый пакет развлекательных предложений полностью бесплатно.





Как называется акция и что она предлагает

Название новой акции – «Музыка нон-стоп». В рамках данной акции вы можете полностью бесплатно получить три месяца подписки YouTube Premium. Помимо всех прочих ее преимуществ, вы также будете получать и YouTube Music Premium. Более того, вы получите и полностью бесплатное пользование Vodafone Video PASS. Она предлагает полностью безлимитное использование ряда приложений — они не будут учитываться в пакетных гигабайтах, и даже если они закончатся, вы сможете и дальше смотреть видео и слушать музыку. Список предложений был расширен, теперь он выглядит так:

Apple Music

YouTube

YouTube Music

Netflix

MEGOGO

SoundCloud

Deezer

Spotify

Shazam.

В числе тарифных планов предоплаты, для которых доступна данная услуга, такие: Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro+, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S+, 4G Smart M, RED S, M, L, XS+, Light+, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice. Абоненты контрактной формы обслуживания также могут ее подключить.

После завершения трехмесячного срока действия акции вы сможете по-прежнему пользоваться подпиской YouTube Premium, но уже за обычную цену в девяносто девять гривен в месяц.

То же самое касается и услуги Video PASS, в которой будете платить пятьдесят гривен в месяц. Для подключения акции и ее отключения воспользуйтесь комбинацией *313#.