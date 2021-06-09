Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, яка вкрай необхідна абсолютно всім абонентам

Стільниковий оператор Vodafone регулярно покращує якість тих послуг, які у нього вже є, і запускає нові. Одна з його новітніх послуг необхідна, можна сказати, абсолютно всім абонентам, адже вона дозволяє отримати цілий пакет розважальних пропозицій повністю безкоштовно.





Як називається акція і що вона пропонує

Назва нової акції – «Музика нон-стоп». В рамках даної акції ви можете повністю безкоштовно отримати три місяці підписки YouTube Premium. Крім всіх інших її переваг, ви також будете отримувати і YouTube Music Premium. Більш того, ви отримаєте і повністю безкоштовне користування Vodafone Video PASS. Вона пропонує повністю безлімітне використання ряду додатків – вони не будуть враховуватися у пакетних гігабайтах, і навіть якщо вони закінчаться, ви зможете і далі дивитися відео і слухати музику. Список пропозицій було розширено, тепер він виглядає так:

Apple Music

YouTube

YouTube Music

Netflix

MEGOGO

SoundCloud

Deezer

Spotify

Shazam.

У числі тарифних планів передоплати, для яких доступна ця послуга, такі: Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro +, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S +, 4G Smart M, RED S, M, L, XS +, Light +, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice. Абоненти контрактної форми обслуговування також можуть її підключити.

Після завершення тримісячного терміну дії акції ви зможете як і раніше користуватися підпискою YouTube Premium, але вже за звичайну ціну в дев’яносто дев’ять гривень на місяць. Те ж саме стосується і послуги Video PASS, в якій будете платити п’ятдесят гривень на місяць. Для підключення акції і її відключення скористайтеся комбінацією *313#.