«ПриватБанк» масово закриває відділення в містах України

Українці скаржаться на масові закриття відділень і терміналів ПриватБанку в усіх містах нашої країни. З початку року були закриті десятки відділень, і зупинятися на цьому, на жаль, банк не збирається.





Чому відділення закривають

Хвиля закриттів банківських відділень прокотилася по Україні ще в минулому році. Під час весняного локдауна 2020 року величезна кількість відділень державних ПриватБанку та Ощадбанку було закрито, і потім не відкрилися. Тривають закриття і зараз.

Багато хто скаржиться, що банк користується якимись дивними критеріями. Так, п’ятого березня було закрито єдине відділення в місті Копичинці Тернопільської області. Воно нібито було «нерентабельним», в той час, як насправді, за словами клієнтів, людей там завжди було багато, а якість обслуговування було досить високою. Ось типовий незадоволений коментар:

Можна помітити, що люди скаржаться в першу чергу на сильне ускладнення життя пенсіонерів. Так, зараз дійсно, практично всі операції з картами і платежами можна проводити в режимі онлайн, проте люди похилого віку інтернетом не користуються.

Ще одна хвиля закриттів, вже не відділень, а терміналів, пов’язана з суперечкою між Укрпоштою і банками. Раніше у відділеннях поштового оператора були розміщені термінали таких банків, як «ПриватБанк» та «Райффайзен Банк Аваль». З кінця травня було розпочато процес їх відключення і ліквідації. У відділеннях залишаться тільки власні термінали «Укрпошти», кількість яких становить близько п’яти тисяч одиниць.

Таке рішення керівництво пошти пояснює тим, що банки почали в примусовому порядку переводити всіх пенсіонерів на свої карти, через що ними не можна користуватися в терміналах «Укрпошти». Це рішення називають справжньою війною проти літніх і людей з обмеженими можливостями.