Сотни тысяч гривен: украинцев обложат новым налогом

В данный момент депутаты Верховной рады готовы рассмотреть правительственный законопроект №5600. В соответствии с ним, украинцев могут обложить новым налогом, в рамках которого придется отдать государству сотни тысяч гривен. Что же это за налог, и кому следует опасаться в первую очередь таких неподъемных сумм?





Новое налогообложение: кого оно затронет

Законопроект, который сейчас должны рассмотреть депутаты, касается налогов с продажи недвижимости. Те, кто продает квартиру чаще, чем дважды в год, будут вынуждены платить в государственный бюджет восемнадцать процентов от ее стоимости. Причем касается это не только квартир, но и других видов недвижимости, в том числе земельных участков и гаражей.

При этом с продажи первой квартиры налог не взимается, со второй — берется пять процентов, с третьей и дальнейших — восемнадцать. Другие виды недвижимости будут облагаться по другой схеме: первая сделка в году — пять процентов налога, последующие — восемнадцать.

На первый взгляд, большинства украинцев это не коснется. Однако эксперты указывают, что подобная правительственная инициатива может привести к значительному подорожанию жилья. Рынок будет вынужден искать пути уменьшения нагрузки. При этом не стоит забывать, что остается и другой налог — полтора процента военного сбора. Налоги взимаются при этом не с прибыли или дохода, а с самой суммы сделки.

Получается, что компании будут вынуждены либо искать лазейки, либо же перекладывать расходы на плечи потребителей. Эксперты приводят аналогию с арендой жилья. На данный момент она тоже облагается налогом в 19,5%. В результате до восьмидесяти процентов аренды жилья в одном Киеве находится в тени: никому просто не говорят, что там живут люди, либо же объявляют их друзьями и знакомыми, остановившимися ненадолго бесплатно. Это негативно влияет на права арендующих и арендодателей, а все из-за огромного налога, делающего аренду невыгодной.