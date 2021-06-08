Сотні тисяч гривень: українців обкладуть новим податком

В даний момент депутати Верховної ради готові розглянути урядовий законопроект №5600. Відповідно до нього, українців можуть обкласти новим податком, в рамках якого доведеться віддати державі сотні тисяч гривень. Що ж це за податок, і кому слід побоюватися в першу чергу таких непідйомних сум?





Нове оподаткування: кого воно торкнеться

Законопроект, який зараз повинні розглянути депутати, стосується податків з продажу нерухомості. Ті, хто продає квартиру частіше, ніж двічі на рік, буде змушений платити в державний бюджет вісімнадцять відсотків від її вартості. Причому стосується це не тільки квартир, але й інших видів нерухомості, в тому числі земельних ділянок та гаражів.

При цьому з першого продажу квартири податок не стягується, з другої – береться п’ять відсотків, з третьої і подальших – вісімнадцять. Інші види нерухомості будуть обкладатися за іншою схемою: перша угода на рік – п’ять відсотків податку, наступні – вісімнадцять.

На перший погляд, більшості українців це не торкнеться. Однак експерти вказують, що подібна урядова ініціатива може призвести до значного подорожчання житла. Ринок буде змушений шукати шляхи зменшення навантаження. При цьому не варто забувати, що залишається й інший податок – півтора відсотка військового збору. Податки стягуються при цьому не з прибутку або доходу, а з самої суми угоди.

Виходить, що компанії будуть змушені або шукати лазівки, або ж перекладати витрати на плечі споживачів. Експерти наводять аналогію з орендою житла. На даний момент вона теж оподатковується в 19,5%. В результаті до вісімдесяти відсотків оренди житла в одному Києві знаходиться в тіні: нікому просто не говорять, що там живуть люди, або ж називають їх друзями і знайомими, що зупинилися ненадовго безкоштовно. Це негативно впливає на права орендонаймачів і орендодавців, а все через величезний податок, що робить оренду невигідною.