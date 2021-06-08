Вже з осені в Україні перестануть видавати лікарняні

Стало відомо, що незабаром в нашій країні лікарняні стануть історією. Їх перестануть видавати на руки. Тепер звичні нам «листки» будуть виглядати зовсім інакше, і, як сподіваються багато людей, стануть набагато зручнішими. Якими ж вони будуть, і як тепер отримати заслужений відпочинок в зв’язку з хворобою тим українцям, які працюють офіційно? Що ж, давайте у всьому детально розберемося.





Якими будуть нові лікарняні листи

Як нещодавно повідомив у себе на сторінці в популярній мережі Facebook міністр охорони здоров’я нашої країни Віктор Ляшко, в даний момент існують плани щодо переведення всіх лікарняних листків в електронний вигляд. Відбуватися це буде не одномоментно – українцям дадуть час пристосуватися до цих змін.

Підготовчий етап займе все літо. Протягом трьох місяців, з червня і до кінця серпня поточного року будь-які медичні установи зможуть на свій розсуд і на вибір пацієнтів або формувати нові електронні лікарняні за встановленим зразком, або ж по-старому видавати звичні паперові листи непрацездатності.

Після закінчення підготовчого етапу, починаючи з першого вересня поточного року, всі лікарняні стануть виключно електронними. Очікується, що звичні паперові листки непрацездатності стануть вже абсолютно непотрібними, і видавати їх більше ніхто ніколи і нікому не буде.

Як вважає Віктор Ляшко, введення електронних лікарняних дозволить українцям позбутися від цілого ряду проблем. Це полегшить життя як простим працівникам, так і їх роботодавцям. Працівники завдяки даному нововведенню більше не повинні будуть бігати до лікаря в лікарню, вистоюючи чергу, і при цьому погано себе почуваючи. Також не потрібно буде і нести ці листки на роботу. У той самий час роботодавцям більше не потрібно буде займатися паперовою і бюрократичною тяганиною, яка необхідна, щоб оформити виплати за лікарняні листки в Пенсійному Фонді та Фонді соціального страхування.