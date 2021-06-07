Знайдена небезпечна функція в смартфоні – її потрібно терміново відключити

Експерти виявили небезпечну функцію в смартфоні, яку необхідно терміново відключити. Якщо цього не зробити, власник мобільного апарату може позбутися своїх коштів, попередили фахівці.





Експерт в області інформаційної безпеки Зак Доффман виявив загрозу, що виходить від однієї з функцій смартфонів на ОС Android. Про це повідомило видання Forbes.

Виявлена ​​уразливість в службі Notification Listener Service. Вона дає можливість шкідливим програмам читати повідомлення на телефоні.

Експерт підкреслив, що доступ до цієї функції можуть отримати зловмисники. У цьому випадку вони зможуть копіювати одноразові коди для авторизації в різних сервісах.

Крім того, шкідливий додаток зможе розсилати посилання на фальшиві сайти, створені хакерами для крадіжки особистих даних. Зокрема, у користувачів можуть викрасти дані банківської картки.

Експерт порекомендував з’ясувати, які програми мають доступ до повідомлень на смартфоні. Невідомі додатки, що володіють такою можливістю, потрібно терміново відключити.