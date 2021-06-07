Банківський троян масово краде гроші з рахунків українців через їх смартфони

Фахівці з кібербезпеки попереджають українців про появу нового шкідливого трояна, який заражає смартфони користувачів, викрадає банківські дані і передає їх шахраям, що знімають гроші з карток. За деякими даними, цей вірус знаходиться в третини телефонів жителів України і поширюється з небаченою раніше швидкістю.





Що за програма

Вперше знайшли вірус співробітники компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення Bitdefender. Вірус отримав назву TeaBot (іноді він фігурує в системі під найменуванням Anatsa), софт «спеціалізується» на крадіжці персональних даних користувачів смартфонів, зокрема – банківської інформації. Зловред вміє:

зчитувати паролі до банківських аккаунтів через логи браузера;

викрадати коди з повідомлень, які висилає банк для підтвердження операцій;

брати 100% -ий контроль над телефоном жертви.

Всі отримані дані передаються власнику вірусу, а він уже зламує акаунти жертв для виведення грошей.

Як можна заразитися

Найчастіше TeaBot потрапляє на телефони через підроблені програми, які викачуються зі сторонніх сайтів, а не Google Play. Шахраї можуть спеціально викладати програми, що копіюють софт популярних брендів, щоб заразити телефони. Левова частка заражень припала на скачування блокіраторів реклами. Встановлена програма запитує доступ до повідомлень, телефонної книги, мессенджерів, а також завантаження додаткових бібліотек, з якими на пристрій і потрапляє TeaBot.

Як запобігти біді

Найкорисніша рада для боротьби з подібними троянами – не завантажуйте програми на будь-яких сайтах, крім Google Play. У цьому магазині містяться тільки оригінальні програми від розробників, до того ж весь контент проходить обов’язкову перевірку на віруси перед тим, як потрапити на віртуальні прилавки.