Стільниковий оператор Vodafone запустив послугу, яку собі всі зобов’язані терміново підключити

Дуже часто шахраї використовують різні злочинні схеми, пов’язані з підміною номерів. Вони отримують дані вашої сім-карти різними способами, після чого відправляються в магазини мобільного оператора і пишуть заяву про те, що нібито втратили сім-карту з вашим номером. Отримавши таким чином дублікат, вони отримують доступ до банківських карт і інших даних, що прив’язані до вашого номера. Для того, щоб захистити простих людей від цієї шахрайської схеми, Vodafone запустив послугу, яку собі зобов’язані терміново підключити всі.





Яка послуга допоможе вам захистити свої дані

Щоб захистити свій номер від шахраїв, ви можете підключити нову послугу від мобільного оператора Vodafone, яка носить говорить назва «Обмеження віддаленої заміни SIM-карти». Для того, щоб зробити це, ви можете звернутися до мобільного оператора за номером 111, що є безкоштовним для будь-якого мобільного номера Vodafone, або ж за номером 0-800-400-111 з номера будь-якого мобільного оператора. Ви також можете виконати самостійне підключення даної послуги за допомогою програми My Vodafone.

Для заміни сім-картки в разі її втрати ви повинні будете зареєструвати свій номер. При заміні формату картки, наприклад, на таку, яка підтримує мережі четвертого покоління (4G), реєстрація не є обов’язковою.

Після того, як ви підключите послугу «Обмеження віддаленої заміни SIM-карти», виконати її заміну в разі втрати зможе тільки людина, на якого картка зареєстрована, тобто ви. Для цього вам необхідно буде прийти в офіційну роздрібну точку мобільного оператора Vodafone і обов’язково принести з собою документи, що підтверджують особу.