Оновлено:

Стільниковий оператор Vodafone запустив послугу, яку собі всі зобов’язані терміново підключити

НовиниVodafone

Зараз на головній

Дуже часто шахраї використовують різні злочинні схеми, пов’язані з підміною номерів. Вони отримують дані вашої сім-карти різними способами, після чого відправляються в магазини мобільного оператора і пишуть заяву про те, що нібито втратили сім-карту з вашим номером. Отримавши таким чином дублікат, вони отримують доступ до банківських карт і інших даних, що прив’язані до вашого номера. Для того, щоб захистити простих людей від цієї шахрайської схеми, Vodafone запустив послугу, яку собі зобов’язані терміново підключити всі.


Яка послуга допоможе вам захистити свої дані

Щоб захистити свій номер від шахраїв, ви можете підключити нову послугу від мобільного оператора Vodafone, яка носить говорить назва «Обмеження віддаленої заміни SIM-карти». Для того, щоб зробити це, ви можете звернутися до мобільного оператора за номером 111, що є безкоштовним для будь-якого мобільного номера Vodafone, або ж за номером 0-800-400-111 з номера будь-якого мобільного оператора. Ви також можете виконати самостійне підключення даної послуги за допомогою програми My Vodafone.

Vodafone

Для заміни сім-картки в разі її втрати ви повинні будете зареєструвати свій номер. При заміні формату картки, наприклад, на таку, яка підтримує мережі четвертого покоління (4G), реєстрація не є обов’язковою.

Після того, як ви підключите послугу «Обмеження віддаленої заміни SIM-карти», виконати її заміну в разі втрати зможе тільки людина, на якого картка зареєстрована, тобто ви. Для цього вам необхідно буде прийти в офіційну роздрібну точку мобільного оператора Vodafone і обов’язково принести з собою документи, що підтверджують особу.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяВиновата «Дия»? Счета украинцев блокируют из-за долгов по коммуналке
наступна статтяСотовый оператор Vodafone запустил услугу, которую себе все обязаны срочно подключить
22,968Фанитак
509Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»