Виновата «Дия»? Счета украинцев блокируют из-за долгов по коммуналке

Когда предпринимались смелые шаги по цифровизации нашей страны, ожидалось, что они помогут украинцам в ведении дел. Ведь такие вещи, как приложение «Дия», позволяют упростить документооборот, перенеся его в режим онлайн. Однако, судя по некоторым последним известиям, украинцы часто получают из-за данных электронных сервисов не удобства, а наоборот, проблемы. Например, из-за несуществующих долгов по коммуналке блокируются счета. Что же происходит? Давайте разбираться!





Кто жалуется на трудности и из-за чего они возникают

Судя по сообщениям, в основном страдают ФЛП-ы — физические лица-предприниматели. Налоговая приписывает им несуществующие «квадратные метры» и долги по коммуналке за них. Так, одна предпринимательница подала заявление на получение карантинной компенсации в восемь тысяч гривен через приложение «Дия». Однако она получила не компенсацию, а проблемы. Система нашла у нее долги за много месяцев по коммунальным услугам. На самом деле, конечно, долги не ее, а родственников, причем в квартире, за которую женщина якобы «задолжала», она не проживает, и даже не является владелицей — только прописана. Тем не менее, карта и все счета украинки были заблокированы.

Другая украинка, также работающая как ФЛП-фрилансер, попыталась перейти с помощью «Дии» на упрощенное налогообложение. Однако приложение приписало ей лишнюю жилплощадь — старую квартиру в поселке, где она давным-давно не живет, и даже не прописана. За эту жилплощадь пришлось платить штраф за неуплату — это оказалось проще, чем доказывать свою невиновность. Это было в прошлом году, но деньги государство не вернуло до сих пор.

Министерство цифровой трансформации опровергает обвинения в адрес «Дии». Согласно его заверениям, приложение не может ничего заблокировать, а просто проверяет в реестре Пенсионного фонда, подходите ли вы под критерии человека, который может претендовать на помощь. Долги по коммуналке там не отображаются, и приложение ничего про них не знает. Тем не менее, случаи, похожие на те, что мы описали выше, периодически возникают, и причина их остается неизвестной. Все, что мы можем посоветовать нашим читателям в данной ситуации — стараться жить по месту прописки и оплачивать коммунальные услуги вовремя.