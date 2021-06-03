Винна «Дія»? Рахунки українців блокують через борги по комуналці

Коли робилися сміливі кроки по цифровізації нашої країни, очікувалося, що вони допоможуть українцям у веденні справ. Ае такі речі, як додаток «Дія», дозволяють спростити документообіг, перенісши його в режим онлайн.дж Однак, судячи з усього, українці часто отримують через дані електронні сервіси не зручності, а навпаки, проблеми. Наприклад, через неіснуючі борги по комуналці блокуються рахунки. Що ж відбувається? Давайте розбиратися!





Хто скаржиться на труднощі і через що вони виникають

Судячи з повідомлень, в основному страждають ФОП-и – фізичні особи-підприємці. Податкова приписує їм неіснуючі «квадратні метри» і борги по комуналці за них. Так, одна підприємниця подала заяву на отримання карантинної компенсації у вісім тисяч гривень через додаток «Дія». Однак вона отримала не компенсацію, а проблеми. Система знайшла у неї борги за багато місяців по комунальним послугам. Насправді, звичайно, борги не її, а родичів, причому в квартирі, за яку жінка нібито «заборгувала», вона не проживає, і навіть не є власницею – тільки прописана. Проте, карта і всі рахунки українки були заблоковані.

Інша українка, що також працює як ФОП-фрілансер, спробувала перейти за допомогою «Дії» на спрощене оподаткування. Однак додаток приписав їй зайву житлоплощу – стару квартиру в селищі, де вона давним-давно не живе, і навіть не прописана. За цю житлоплощу довелося платити штраф за несплату – це виявилося простіше, ніж доводити свою невинність. Це було в минулому році, але гроші держава не повернула до сих пір.

Міністерство цифрової трансформації спростовує звинувачення на адресу «Дії». Згідно з його запевненням, додаток не може нічого заблокувати, а просто перевіряє в реєстрі Пенсійного фонду, чи підходите ви під критерії людини, який може претендувати на допомогу. Борги по комуналці там не відображаються, і додаток нічого про них не знає. Проте, випадки, схожі на ті, що ми описали вище, періодично виникають, і причина їх залишається невідомою. Все, що ми можемо порадити нашим читачам в даній ситуації – намагатися жити за місцем прописки і оплачувати комунальні послуги вчасно.