«ПриватБанк» собрались разделить: украинцев напугали новостью о продаже

Недавно министр финансов Сергей Марченко в интервью, данному «Четвертому каналу», изрядно напугал украинцев. По словам высокопоставленного чиновника, «ПриватБанк» собираются снова приватизировать, и с этой целью его могут разделить. Чего ожидать простым украинцам?





Будут ли разделять крупнейший банк Украины

По словам министра, на данный момент обсуждается вопрос новой приватизации «ПриватБанка», который был национализирован несколько лет назад. Тем не менее, на данном этапе пока что нет возможности найти потенциального инвестора, который может приобрести данный банк.

Как добавляет Марченко, основная проблема с поиском инвесторов заключается в том, что судебные разбирательства с предыдущими владельцами еще не завершены. На данном этапе нет никаких концептов или направлений движения — только определенная оценка дальнейшей возможной стратегии. Если разделить банк, то инвесторов может быть проще найти. Однако все это всего лишь первичная идея.

Напомним, что ПриватБанк собираются разделять уже не в первый раз. Решение про национализацию банка было принято 18 декабря 2017 года, а уже в 2018 Энгин Акчакова, член наблюдательского совета банка, сообщила, что если его будут приватизировать заново, то его лучше разделить на несколько частей и продать «по кусочкам». Окончательные сроки приватизации неизвестны, однако в конце 2019 года шла речь о том, что государство выйдет из состава капитала банка в течение трех лет, то есть до конца 2022 года. В конце прошлого года были приняты распоряжения о деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы — по всей видимости, приватизация отложена еще сильнее, на два года минимум, и переживать украинцам в течение ближайшего времени не стоит.