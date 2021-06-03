«ПриватБанк» зібралися розділити: українців налякали новиною про продаж

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю, даному «Четвертому каналу», неабияк налякав українців. За словами високопоставленого чиновника, «ПриватБанк» збираються знову приватизувати, і з цією метою його можуть розділити. Чого очікувати простим українцям?





Чи будуть розділяти найбільший банк України

За словами міністра, на даний момент обговорюється питання нової приватизації «ПриватБанку», який був націоналізований кілька років тому. Проте, на даному етапі поки що немає можливості знайти потенційного інвестора, який може придбати даний банк.

Як додає Марченко, основна проблема з пошуком інвесторів полягає в тому, що судові розгляди з попередніми власниками ще не завершені. На даному етапі немає ніяких концептів або напрямків руху – тільки певна оцінка подальшої можливої ​​стратегії. Якщо розділити банк, то інвесторів може бути простіше знайти. Однак все це всього лише первинна ідея.

Нагадаємо, що ПриватБанк збираються розділяти вже не в перший раз. Рішення про націоналізацію банку було схвалено 18 грудня 2017 року, а вже в 2018 Енгін Акчакова, член Спостережницької ради банку, повідомила, що якщо його будуть приватизувати заново, то краще розділити на кілька частин і продати «по шматочках». Остаточні терміни приватизації невідомі, проте в кінці 2019 року йшлося про те, що держава вийде зі складу капіталу банку протягом трьох років, тобто до кінця 2022 року. В кінці минулого року були прийняті розпорядження про діяльність ПриватБанку на 2020-2024 роки – по всій видимості, приватизація відкладена ще сильніше, на два роки мінімум, і переживати українцям протягом найближчого часу не варто.