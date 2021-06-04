Сотовый оператор «Киевстар» запустил потрясающий тарифный план, которому просто нет равных

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил потрясающий тарифный план, которому нет равных во всей нашей стране. И дело здесь не только в пакете услуг, хотя в него входит абсолютно все, что может понадобиться простому украинцу, но еще и в подарке, который получит любой абонент, подключивший данный тариф. Многие украинцы будут в восторге от такого подарка!





Что входит в новый тарифный план

Одним из последних «писков моды» среди тарифных планов стали тарифы, которые включают в себя несколько пакетов услуг сразу. Иными словами, вы получаете, подключая их, не только звонки и интернет, но также и услуги, которые иначе пришлось бы оплачивать отдельно. Это может быть, к примеру, домашний интернет, телевидение или даже стационарная связь.

Что же вы будете получать в данном тарифном плане? Основной пакет телефонных услуг в нем выглядит следующим образом:

Полностью безлимитный мобильный интернет.

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Сто восемьдесят минут звонков на другие украинские номера, а также на заграничные номера таких стран, как Польша, Италия, Россия, Германия, Чехия.

Сто восемьдесят СМС-сообщений на все украинские номера.

Помимо этих базовых услуг, в тарифный план входит также sim-карта для планшета, а также домашний интернет скоростью до ста мегабит в секунду. Следует отметить, что вы платите за все сразу, то есть отдельно подключать все эти услуги не нужно.

Что касается подарка, который получают все пользователи данного тарифного плана, то он, несомненно, порадует многих украинцев. Ведь на время пользования тарифом вы получаете премиум-аккаунт в популярнейшей компьютерной онлайн-игре World of Tanks. Также у вас будет премиальный танк восьмого уровня Т-44-100 (У) и слот в ангаре, и экипаж танка, выученный на сто процентов и имеющий навык «Боевое братство».

Данный тарифный план носит название «Все вместе Игровой». Абонентская плата в нем составляет триста пятьдесят гривен в месяц, однако вначале вы будете платить всего лишь триста. Подключить его можно с помощью системы «Мой Киевстар», или же позвонив по номеру 477*1.