Стільниковий оператор «Київстар» запустив приголомшливий тарифний план, у якого просто немає рівних

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив приголомшливий тарифний план, якому немає рівних у всій нашій країні. І справа тут не тільки в пакеті послуг, хоча в нього входить абсолютно все, що може знадобитися простому українцеві, але ще і в подарунок, який отримає будь-який абонент, що підключив даний тариф. Багато українців будуть в захваті від такого подарунка!





Що входить в новий тарифний план

Одним з останніх «писків моди» серед тарифних планів стали тарифи, які включають в себе кілька пакетів послуг відразу. Іншими словами, ви отримуєте, підключаючи їх, не тільки дзвінки та інтернет, але також і послуги, які інакше довелося б оплачувати окремо. Це може бути, наприклад, домашній інтернет, телебачення або навіть стаціонарний зв’язок.

Що ж ви будете отримувати в даному тарифному плані? Основний пакет телефонних послуг в ньому виглядає наступним чином:

Повністю безлімітний мобільний інтернет.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Сто вісімдесят хвилин дзвінків на інші українські номери, а також на закордонні номери таких країн, як Польща, Італія, Росія, Німеччина, Чехія.

Сто вісімдесят СМС-повідомлень на всі українські номери.

Крім цих базових послуг, до тарифного плану входить також sim-карта для планшета, а також домашній інтернет швидкістю до ста мегабіт в секунду. Слід зазначити, що ви платите за все відразу, тобто окремо підключати всі ці послуги не потрібно.

Що стосується подарунка, який отримують всі користувачі даного тарифного плану, то він, безсумнівно, порадує багатьох українців. Адже на час користування тарифом ви отримуєте преміум-аккаунт у популярній комп’ютерній онлайн-грі World of Tanks. Також у вас буде преміальний танк восьмого рівня Т-44-100 (У) і слот в ангарі, і екіпаж танка, що прокачанний на сто відсотків і має навик «Бойове братство».

Даний тарифний план носить назву «Все разом Ігровий». Абонентська плата в ньому становить триста п’ятдесят гривень на місяць, проте спочатку ви будете платити всього лише триста. Підключити його можна за допомогою системи «Мій Київстар», або ж зателефонувавши за номером 477 * 1.