«Монобанк» позволяет мошенникам списывать деньги с карты не сообщая владельцу

Клиент мобильного украинского банка «Монобанк» пожаловался на слабую систему безопасности финучреждения, через которую неизвестные лица похитили с его карты достаточно большую сумму денег. При этом пользователь утверждает, что никаких сообщений о списании ему не приходило.





Подробности инцидента

Свой рассказ пользователь оформил как отрицательный отзыв, разместив его на сайте Минфина. Там он подробно изложил хронометраж инцидента – произошло все как-то вечером, со счета списали три платежа в неизвестном направлении, в целом пропало 90 долларов. При этом сообщений, которые обычно сопровождают любую операцию в онлайн-кабинете, на телефон владельца счета не поступало.

В результате пользователь отметил, что при снятии наличных в кассе любого банка у него всегда требовали пин-код карты, а здесь, в эпоху повального мошенничества, финучреждение позволяет проводить любые операции без каких-либо подтверждающих факторов. Он заявил, что не желает сотрудничать с банком, который запросто позволяет неизвестным лицам обворовывать людей.

В комментариях к отзыву практически сразу же появился ответ представителя «Монобанка». Он написал, что запросы на подтверждение операции не происходят в двух случаях:

если настроен регулярный платеж на сайте, который не требует CVC-кода для проведения операций;

в случае, когда пользователь постоянно пользуется личным кабинетом для отправки денег в различные сервисы и при входе в аккаунт он активировал обычные устройства.

Он также отметил, что «Монобанк» уже отправил в платежный агрегатор, который списывал деньги, запрос на уточнение ситуации.