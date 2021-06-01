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Стільниковий оператор «Київстар» запустив шикарний тарифний план, який не має аналогів

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Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив шикарний тарифний план, у якого немає ніяких аналогів. Вся справа в тому, що він включає відразу дві важливі послуги – мобільний і домашній інтернет. Про один з таких тарифних планів ми зараз і розповімо.


Що пропонує вам оптимальний тарифний план

На перший погляд новий тарифний план від «Київстар» може здатися дорогуватим – розмір абонентської плати в ньому становить двісті гривень на місяць. Однак слід звернути увагу на ті послуги, які ви в ньому отримуєте, а саме:

  • Безлімітні дзвінки всередині мережі.
  • Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто двадцять хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.
  • Дванадцять гігабайт мобільного інтернету.
  • Повний безліміт на соціальні мережі, месенджери, Ютуб, Вікіпедію і навіть Тіндер, популярний сайт для знайомств.

У перші три місяці користування послугами ви будете платити на чверть менше – сто п’ятдесят гривень на місяць. На перший погляд це може здатися досить дорогою пропозицією, хоч і цікавою. Однак не слід забувати, що в пакет послуг входить також домашній інтернет – ви оплачуєте, по суті, дві послуги відразу, окремо це вийде значно дорожче. Саме ця фішка і робить тарифний план оптимальним.

Як ми писали раніше, Київстар недавно оновив свої біллінгові системи. Раніше вони були представлені величезним розрізненим парком з трьох десятків різних систем. Всі вони були замінені на єдину сучасну IT-платформу. За словами президента «Київстару» Олександра Комарова, це найбільший проект мобільного оператора за всю його історію. Дані поновлення дозволять йому активніше підтримувати digital-трансформацію, а також зробити обслуговування клієнтів максимально ефективним.

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