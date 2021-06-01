В Україні з’являться десятки нових каналів, але медіагрупи проти

Нещодавно уряд нашої країни озвучив свої плани про будівництво нової мережі ефірного цифрового телемовлення, так званого мультиплексу. Якщо ці плани втіляться у життя, то в Україні має з’явитися безліч нових каналів. Проте, по ряду причин потенційні клієнти – провідні медіа-групи – висловлюються проти даної урядової ініціативи.





Чому провідні медіагрупи проти?

Нещодавно відбулася конференція ДЕК-2021, або «Дні електронних комунікацій-2021». На ній виступили, зокрема, топ-менеджери таких медіагруп, як «Медіа Група Україна» і 1+1 media. Значна частина їх виступів була присвячена оцінці перспектив майбутнього проекту, і оцінка ця – вкрай негативна.

За словами Федора Гречанінова, директора «Медіа Групи Україна» зі стратегії та розвитку бізнесу, ринок в нашій країні і так вже насичений телеканалами. Якщо держава в рамках своїх планів додасть ще десять або дванадцять нових, то економіка країни цього просто не витримає. Можна, звичайно, знехтувати якістю заради дешевизни, але тоді який взагалі сенс у введенні цих нових каналів?

Також Гречанінов додав, що витрати індустрії на виробництво і розповсюдження контенту безперервно зростають, і що негативної вартості у мультиплексу не буде. У будь-якому випадку за нього будуть платити або комерційні структури, або сама держава.

В даний момент багато компаній входять в мультиплекс «Зеонбуд», чиї витрати також частково покривають медіагрупи. Якщо з «Зеонбуду» хоча б частину компаній піде в новий мультиплекс МХ-7, то ціна на поширення сигналу для решти значно виросте.

Нові гравці на ринку будуть інтенсивно боротися за глядача, проте нові прибуткові проекти, на думку Гречанінова, з’явитися не зможуть. Більш того, змінити постачальника – це не просто «натиснути кнопку на пульті», для цього необхідно виконати ряд складних технічних операцій.

З точки зору держави, новий мультиплекс повинен стати в першу чергу «інформаційною зброєю» проти Російської Федерації. На даний момент телесигнал з боку РФ може проникати вглиб нашої країни на тридцять-сорок кілометрів мінімум, а іноді навіть більше, адже межа не є прямою лінією. Так, в Харкові можна спокійно дивитися телепередачі з Бєлгорода.

Ряд експертів пропонують компромісне рішення. Для того, щоб поширити українське мовлення на окуповані території, а також, можливо, на саму територію Росії, можно просто встановити додаткові антени для покриття “білих плям”