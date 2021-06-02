Сотовый оператор «Vodafone» запустил услугу, которую все абоненты обязаны срочно подключить

Vodafone запустил важную услугу, которую обязаны срочно подключить все абоненты, которые переживают за свой смартфон. Она называется Radar.Smart, и позволяет вам «застраховать» телефон, в случае, если вы его потеряете.





Как защитить свой телефон от потери

У телефона есть множество важных функций. Так, среди них, в частности, есть возможность заблокировать потерянный телефон удаленно. Вы можете для этого либо позвонить по специальному номеру 0 800 406 911 либо же воспользоваться функцией блокировки в личном кабинете управления услугой. В случае, если вы найдете такой заблокированный смартфон, то можете позвонить по тому же номеру, сообщить о находке и о том, где вы сможете встретиться с курьером, который заберет у вас телефон и вернет законному владельцу. За это вы даже можете получить вознаграждение до четырехсот гривен!

Всего в приложении есть несколько тарифных планов. Вот они:

Как видим, во всех пакетах предусмотрены сервисы геолокации, дистанционной блокировки, удаления данных, фотозахвата и звукового сигнала. Также вам всегда доступна поддержка в режиме 24/7. Для активации услуги скачайте приложение, запустите его, выберите и оплатите тарифный план. Компенсация выплачивается в случае, если вы не получили свой телефон обратно в течение двух недель.

Как мы писали ранее, недавно сотовый оператор Vodafone запустил новую отличную услугу, которая, несомненно, понравится многим абонентам. Все, кто регулярно смотрит популярнейший видеосервис YouTube, мечтают избавиться от надоедливой рекламы, а также получить другие преимущества YouTube Premium. К сожалению, многих останавливала цена на данную подписку, которая составляет девяносто девять гривен в месяц — не все готовы добавить эту постоянную «статью» к своим расходам. Но мобильный оператор Vodafone сделал премиальную подписку бесплатной.