Стільниковий оператор «Vodafone» запустив послугу, яку всі абоненти зобов’язані терміново підключити

Vodafone запустив важливу послугу, яку зобов’язані терміново підключити всі абоненти, які переживають за свій смартфон. Вона називається Radar.Smart, і дозволяє вам «застрахувати» телефон, в разі, якщо ви його загубите.





Як захистити свій телефон від втрати

У телефону є безліч важливих функцій. Так, серед них, зокрема, є можливість заблокувати загублений телефон віддалено. Ви можете для цього або зателефонувати за спеціальним номером 0 800 406 911 або ж скористуватися функцією блокування в особистому кабінеті керування послугою. У разі, якщо ви знайдете такий заблокований смартфон, то можете зателефонувати за тим же номером, повідомити про знахідку і про те, де ви зможете зустрітися з кур’єром, який забере у вас телефон і поверне законному власнику. За це ви навіть можете отримати винагороду до чотирьохсот гривень!

Всього в додатку є кілька тарифних планів. Ось вони:

Як бачимо, у всіх пакетах передбачені сервіси геолокації, дистанційного блокування, видалення даних, фотозахвата і звукового сигналу. Також вам завжди доступна підтримка в режимі 24/7. Для активації послуги скачайте додаток, запустіть його, виберіть і оплатіть тарифний план. Компенсація виплачується в разі, якщо ви не отримали свій телефон назад протягом двох тижнів.

Як ми писали раніше, нещодавно стільниковий оператор Vodafone запустив нову прекрасну послугу, яка, без сумніву, сподобається багатьом абонентам. Всі, хто регулярно дивиться популярний відеосервіс YouTube, мріють позбутися від набридливої ​​реклами, а також отримати інші переваги YouTube Premium. На жаль, багатьох зупиняла ціна на дану підписку, яка становить дев’яносто дев’ять гривень в місяць – не всі готові додати цю постійну «статтю» до своїх витрат. Але мобільний оператор Vodafone зробив преміальну підписку безкоштовною.