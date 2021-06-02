Експерти розповіли, чому не можна поставити одну високу мобільну вишку на все місто

Дуже часто ми зустрічаємо питання від читачів: чому станції ставлять так часто? нас спеціально опромінюють? навіщо станції ставлять на житлових будинках? А й справді: можна ж поставити одну високу мобільну вишку посеред міста або на окраїні, але головне – подалі від житлових будинків і виставити потужність побільше, щоб всюди було покриття. Та чи можна? Давайте разом розберемося чому станції ставлять так часто.





Чи можна поставити 1 мобільну станцію на все місто замість розставлення станцій в кожному кварталі?

Насамперед на думку спадає аналогія з телевізійним мовленням. Телевежі встановлюють куди рідше. Навіть на місто-мільйонник може бути встановлена ​​лише одна ТВ-вежа. Завдяки, значній висоті і достатній потужності покриття можна забезпечити в усьому місті і навіть передмістях.

Але мобільний зв’язок влаштований зовсім інакше. Телефон не тільки приймає сигнал від мобільної станції, але і передає інформацію в мережу. До нашого з вами щастя, потужність випромінювання не перевищує 2 Вт, а більшу частину часу перебуває на рівні міліват. Все це тільки заради того, щоб звести до 0 ймовірність шкоди нашому здоров’ю.

Якщо станції будуть встановлювати рідко то з будівлі неможливо буде зателефонувати або вийти в інтернет через смартфон

Якщо ми будемо знаходиться всередині будівлі – станція за кілька кілометрів просто не зможе відрізнити корисний сигнал наших смартфонів від фонового шуму. І це все незважаючи на те, що телефон випромінює на максимумі своїх можливостей, коли зв’язок зі станцією ось-ось буде втрачений.

Крім того, для передачі великих об’ємів даних і підтримки високих швидкостей потрібна значна смуга частот. Якби мобільні компанії встановлювали тільки одну станцію на все місто, швидкості мобільного інтернету відкотяться до початку століття на рівень десятків кілобіт / сек. І все тому, що однієї смуги частот оператора просто не вистачить на десятки тисяч абонентів.

Кожна будівля являє собою непереборну перешкоду для мобільного сигналу

Проте, якщо встановлювати багато станцій на невеликій висоті, що обробляють територію лише в межах одного кварталу, навантаження в мережі буде помітно нижче. Оператори постійно стежать за появою перевантажень і встановлюють додаткові сектори і станції там де це потрібно.

Тому як би не хотіли деякі жителі знести всі мобільні вишки, саме їх присутність гарантія безпечного та якісного мобільного зв’язку.