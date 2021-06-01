Сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный тарифный план, не имеющий аналогов

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный тарифный план, у которого нет никаких аналогов. Все дело в том, что он включает сразу две важных услуги — мобильный и домашний интернет. Об одном из таких тарифных планов мы сейчас и расскажем.





Что предлагает вам оптимальный тарифный план

На первый взгляд новый тарифный план от «Киевстар» может показаться дороговатым — размер абонентской платы в нём составляет двести гривен в месяц. Однако следует обратить внимание на те услуги, которые вы в нем получаете, а именно:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто двадцать минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Двенадцать гигабайт мобильного интернета.

Полный безлимит на социальные сети, мессенджеры, Ютуб, Википедию и даже Тиндер, популярный сайт для знакомств.

В первые три месяца пользования услугами вы будете платить на четверть меньше — сто пятьдесят гривен в месяц. На первый взгляд это может показаться достаточно дорогим предложением, хоть и интересным. Однако не следует забывать, что в пакет услуг входит также домашний интернет — вы оплачиваете, по сути, две услуги сразу, по отдельности это выйдет значительно дороже. Именно эта фишка и делает тарифный план оптимальным.

Как мы писали ранее, Киевстар недавно обновил свои биллинговые системы. Ранее они были представлены огромным разрозненным парком из трех десятков различных систем. Все они были заменены на единую современную IT-платформу. По словам президента «Киевстара» Александра Комарова, это крупнейший проект мобильного оператора за всю его историю. Данные обновления позволят ему активнее поддерживать digital-трансформацию, а также сделать обслуживание клиентов максимально эффективным.