Названы причины, по которым карта “ПриватБанка” будет немедленно заблокирована

Специфические действия некоторых людей приводят к тому, что “ПриватБанк” блокирует карты, если есть хоть малейшее подозрение. На это жалуются клиенты крупнейшего финансового учреждения в Украине. Блокировка карт происходит через проведение финансового мониторинга. А сам банк назвал причины, почему карта клиента может быть заблокирована.





Во-первых, специалисты финансового учреждения могут заблокировать карту, если ее владелец решил расплатиться ею в магазинах, в которых до этого ничего не никогда не покупал. В таких случаях система подозревает, что карточка была похищена и поэтому ее блокируют.

Во-вторых, при наличии механических повреждений при попытке снять средства карточки происходит ее блокировка банкоматом Приватбанка. Также карточку блокируют при трижды неверно введенном пин-коде. Система карточку не отдает, и поэтому нужно обратиться в ближайший офис финансового учреждения.

В-третьих, карта будет заблокирована, когда клиент ее потерял, а ее нашел другой человек. Если люди, нашедшие платежное средство, обратились в банк и сообщили о том, что ее нашли, то банк блокирует ее до того, пока не придет владелец. Карта блокируется еще в случае, когда карточкой пользуется кто-то из родственников клиента.

Карточка Приватбанка может быть заблокирована, если на ней в течение длительного времени не было движения средств. Чтобы восстановить действие карточки необходимо обратиться в отделение.

Также карточку блокируют, если на ней происходит перечисление средств непонятного происхождения. Карточку заблокируют, когда ситуацию прояснит клиент.

В случаях блокирования карточек нужно позвонить на горячую линию Приватбанка. Операторы быстро помогут решить проблему.