Новый сотовый оператор запустил сверхдешевый тарифный план с интернет-трафиком и звонками

Lycamobile — это сравнительно новый сотовый оператор. Чтобы конкурировать с оккупировавшими украинский рынок гигантами из большой тройки, он запускает новые тарифные планы. Выделяются они в первую очередь тем, что за интернет-трафик и звонки в них достаточно заплатить сущие копейки.





Дешевые тарифы от нового оператора

Многие интересуются, почему у Lycamobile настолько дешевые тарифные планы. Все просто: оператор является виртуальным, у него нет ни огромного количества магазинов розничной сети, ни разросшегося штата всевозможных сотрудников — промоутеров, продавцов-консультантов, прочих менеджеров. Инфраструктуру он также арендует у других мобильных операторов в каждой из двадцати семи стран, где он присутствует.

На данный момент Lycamobile предлагает для своих абонентов три тарифных плана. Один из них является наиболее оптимальным — не самый дешевый с минимальным количеством услуг, но и не самый дорогой, а эдакая «золотая середина». Вот каковы его условия:

Восемь гигабайт мобильного интернета

Шестьсот пятьдесят минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь.

Полностью безлимитные и бесплатные звонки внутри сети

Неограниченные на заграничные номера виртуального оператора.

Пятьдесят СМС-сообщений на другие номера

Безлимитные СМС-ки внутри самой сети.

Тарифный план, о котором идет речь, называется “Все в одному S”. В рамках данного тарифа вы будете платить пятьдесят гривен в месяц, что меньше, чем в «социальных» тарифных планах крупных операторов.

Для того, чтобы подключиться к данному тарифу, закажите карточку оператора на его официальном сайте. Отметим, что вы можете заказать карточку, оплатив ее сразу на несколько месяцев. Это обеспечит вам значительную скидку, которая будет тем выше, чем на больший срок вы оплачиваете пакет услуг.