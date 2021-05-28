Стільниковий оператор «lifecell» запустив найкращий тарифний план за абсолютні копійки

Нещодавно стільниковий оператор Lifecell запустив найкращий безлімітний тарифний план, абонентська плата в якому становить абсолютні копійки. За суму всього в п’ятдесят гривень в місяць ви зможете отримати величезний пакет послуг!





Пакет послуг у тарифному плані

Як правило, за таку суму, як в тарифному плані, користувачі отримують тільки необхідний мінімум послуг. Навіть дорожчі безліміти часто вводять обмеження, наприклад, щоб роздати wi-fi зі смартфона потрібно доплатити, або ж просто по вичерпання певної межі ріжеться швидкість. В даному тарифному плані цих обмежень немає. Ось що ви отримуєте:

Повністю безлімітний 3G \ 4G інтернет.

Безкоштовну роздачу інтернету через пристрої.

Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.

250 хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, а також номерів стаціонарного зв’язку (наприклад, державних установ).

Для зареєстрованих або ж персоніфікованих абонентів, а також абонентів, які скористалися послугою перенесення номера, пропонується спеціальна ціна.

Ціна гарантовано не буде змінюватися до 31.08.2021.

Тарифний план носить назву «Інтернет без меж», в ньому ви платите всього лише п’ятдесят гривень за операторський місяць, тобто двадцять вісім днів. Тарифний план є регіональним, зона його дії включає Чернівецьку область, Закарпатську, окремі області Волині, Донбасу, Дніпропетровської області. Повний список ви можете подивитися на сторінці тарифного плану.



Як ми писали раніше, мобільний оператор lifecell запускає нову послугу, про яку багато хто мріяв. Це система «розумного будинку», або, вірніше, «розумного інтернету» в будинку. Вона буде носити назву Smart WiFi і працювати на базі Plume Home Pass. Головне достоїнство сервісу Adapt від HomePass – він забезпечить надшвидкісне стабільне з’єднання у всіх кімнатах вашого будинку, яким би великим він не був. Пристрій буде вивчати ваші потреби в Інтернеті і автоматично самооптімізіроваться. Він також здатний визначати марку і модель будь-яких підключених пристроїв в автоматичному режимі, і виділяти тих пристроїв, які цього потребують, максимальну обробну здатність.