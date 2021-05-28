Українці налякані новими методами боротьби з кредитними боржниками

Нещодавно в Україні був прийнятий закон, який значно розширює можливості банків для стягнення боргів. Це налякало багатьох українців, які мають кредити в одному або ж навіть кількох фінансових установах, і бояться, що через якись незалежні від них обставини можуть втратити можливість за ними розрахуватися. Насправді боятися не треба, але знати про нові правила все-таки необхідно.





Як тепер будуть стягувати борги

З 28 травня 2021 року набирає чинності дозвіл Національного банку України виконувати розрахункові документи стягувачів протягом подовженого операційного дня. Воно дійсно для всіх банків і дозволяє їм виконувати дані документи в режимі 23 \ 7 – тобто без вихідних, і всього лише з годинною перервою. Це означає, що тепер боргові зобов’язання будуть оброблятися значно швидше.

Слід зазначити, що тепер банки мають право просто списувати борги з карток своїх клієнтів, не повідомляючи їх. Це стосується не тільки заборгованостей по кредитах. Списати можуть також гроші людей, які є боржниками за аліментами, комунальними платежами, штрафами за порушення правил дорожнього руху. Багато українців вже скаржилися на несанкціоновані списання з карт, які, як пізніше з’ясувалося, насправді відбувалися в рахунок боргу.

Дане нововведення є логічним продовженням закону від 3 серпня 2020 року, відповідно до якого СЕП (система електронних платежів) заробила в нашій країні в режимі 23 \ 7. Це означає можливість проведення міжбанківськіх платежів практично цілодобово, в той час як раніше СЕП працювала тільки по буднях, і тільки з 8:30 до 19:00, і, отже, платежі можна було провести тільки в даний інтервал часу. Наступним кроком буде, як очікується, запуск роботи СЕП у цілодобовому режимі.