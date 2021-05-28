«ПриватБанк» очень сильно осчастливил всех владельцев банковских карт

Сравнительно недавно в нашей стране были введены новые правила финансового мониторинга. Они были связаны с борьбой с такими преступными явлениями, как отмывание грязных денег, коррупция, наркоторговля, финансирование террористических организаций, запрещенных на территории Украины. Тем не менее, они вызвали значительное неудовольствие множества украинцев, которые занимались совсем не преступной деятельностью, а были вполне себе законопослушными гражданами. Все дело было в своеобразном подсчете сумм, которые подвергались проверке. К счастью, сейчас ПриватБанк может немного изменить эти суммы, что, несомненно, осчастливит всех владельцев банковских карт в нашей стране.





Какие суммы будут подвергаться проверке

Ранее закон о финансовом мониторинге требовал предъявления документов, подтверждающих личность, при переводах, размер которых превышал 4999 гривен. Об этом было написано так, что проверке не подлежат суммы, «которые являются меньше, чем пять тысяч гривен». Таким образом, при переводах размером в 4999 гривен никакие документы были уже не нужны, а если одной гривной больше — то уже будьте добры предъявить паспорт. Это вызывало крайние неудобства многих людей.

Недавно народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Фрис внес в Верховную раду Украины законопроект под номером 5559. Он вносит в действующий закон небольшое изменение. Теперь вместо слов «меньше, чем пять тысяч гривен» теперь будет прописано «(суммы), не превышающей пять тысяч гривен». Таким образом, при переводах размером в пять тысяч гривен никакие документы больше не нужно будет предъявлять.

По словам Фриса, изменение действительно является минимальным — два слова в тексте закона, одна гривна в требуемой сумме. Тем не менее, общеизвестно, что украинцы предпочитают переводить круглые суммы. Следовательно, теперь не нужно будет, например, вносить 4999 гривен, а потом еще одну гривну. Несомненно, такое улучшение правил будет позитивно встречено большим количеством клиентов как Приватбанка, так и других крупных и мелких банков нашей страны.