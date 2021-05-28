«ПриватБанк» дуже сильно ощасливив всіх власників банківських карт

Порівняно недавно в нашій країні були введені нові правила фінансового моніторингу. Вони були пов’язані з боротьбою з такими злочинними явищами, як відмивання брудних грошей, корупція, наркоторгівля, фінансування терористичних організацій, заборонених на території України. Проте, вони викликали значне незадоволення безлічі українців, які займалися зовсім злочинною діяльністю, а були цілком собі законослухняними громадянами. Вся справа була в своєрідному підрахунку сум, які перевірялися. На щастя, зараз ПриватБанк може трохи змінити ці суми, що, безсумнівно, ощасливить всіх власників банківських карт в нашій країні.





Які суми будуть піддаватися перевірці

Раніше закон про фінансовий моніторинг вимагав пред’явлення документів, що підтверджують особу, при переказах, розмір яких перевищував 4999 гривень. Про це було написано так, що перевірці не підлягають суми, «які є менше, ніж п’ять тисяч гривень». Таким чином, при переказах розміром в 4999 гривень ніякі документи були вже не потрібні, а якщо однією гривнею більше – то вже будьте ласкаві пред’явити паспорт. Це було дуже незручно длябагатьох людей.

Нещодавно народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Фріс вніс до Верховної Ради України законопроект під номером 5559. Він внесено до чинного закону невелика зміна. Тепер замість слів «менше, ніж п’ять тисяч гривень» тепер буде прописано «(суми), що не перевищує п’ять тисяч гривень». Таким чином, при переказах розміром в п’ять тисяч гривень ніякі документи більше не потрібно буде пред’являти.

За словами Фриса, зміна дійсно є мінімальною – два слова в тексті закону, одна гривня в необхідній сумі. Проте, загальновідомо, що українці вважають за краще переводити круглі суми. Отже, тепер не потрібно буде, наприклад, вносити 4999 гривень, а потім ще одну гривню. Безсумнівно, таке поліпшення правил буде позитивно зустрінуте великою кількістю клієнтів як Приватбанку, так і інших великих і дрібних банків нашої країни.