Украинцы напуганы новыми методами борьбы с кредитными должниками

Недавно в Украине был принят закон, который значительно расширяет возможности банков для взыскания долгов. Это напугало многих украинцев, которые имеют кредиты в одном или же даже нескольких финансовых учреждениях, и боятся, что из-за каких-либо независящих от них обстоятельств могут потерять возможность по ним рассчитаться. Тем не менее, на самом деле бояться не надо, но знать про новые правила все-таки необходимо.





Как теперь будут взыскивать долги

С 28 мая 2021 года вступает в силу разрешение Национального банка Украины выполнять расчетные документы взыскателей на протяжении удлиненного операционного дня. Оно действительно для всех банков и позволяет им выполнять данные документы в режиме 23\7 — то есть без выходных, и всего лишь с часовым перерывом. Это означает, что теперь долговые обязательства будут обрабатываться значительно быстрее.

Следует отметить, что теперь банки имеют право просто списывать долги с карточек своих клиентов, не уведомляя их. Это касается не только задолженностей по кредитам. Списать могут также деньги людей, которые являются должниками по алиментам, коммунальным платежам, штрафам за нарушение правил дорожного движения. Многие украинцы уже жаловались на несанкционированные списания с карт, которые, как позднее выяснилось, на самом деле происходили в счет долга.

Данное новшество является логическим продолжением закона от 3 августа 2020 года, в соответствии с которым СЭП (система электронных платежей) заработала в нашей стране в режиме 23\7. Это означает возможность проведения межбанковских платежей практически круглосуточно, в то время как ранее СЭП работала только по будним дням, и только с 8:30 до 19:00, и, следовательно, платежи можно было провести только в данный интервал времени. Следующим шагом будет, как ожидается, запуск работы СЭП в круглосуточном режиме.