Завантажити нову Windows 11 можна буде безкоштовно

Ось уже протягом шести років, починаючи з 2015 року, найбільш актуальною версією Windows є Windows 10. На відміну від спірних попередниць, Windows 8 і Windows 8.1, вона вважається досить непоганою операційною системою. Вона хоч і не може переплюнути за своєю популярністю культову Windows XP, яка продовжувала використовуватися на більшості комп’ютерів аж до повного припинення її підтримки в далекому тепер 2014 році, але все ж цілком популярна. Проте, у неї є деякі мінуси, і вони вже порядком набридли багатьом українцям. На щастя, ми вже знаємо про нову операційну систему, і зокрема, деякі її особливості, про які вже заявила компанія Microsoft, просто шокують – звичайно, виключно в хорошому сенсі!





Якою буде нова операційна система?

За словами Сатья Наделли, голови компанії Microsoft, нова операційна система, яку «дрібном’які» розробляють вже досить давно, ознаменує собою появу нового покоління. Це революція, порівнянна з тією, що сталася на початку двохтисячних років, коли культова Windows XP поклала кінець епосі старих операційних систем дев’яностих – Windows 9x, і зробила «вінду» такою, якою ми її знаємо.

За словами розробників, нова операційна система буде універсальною, а її реліз відбудеться в найближчому майбутньому. У числі нововведень, які вона буде включати в себе, зокрема, повністю оновлений зовнішній вигляд і посилену система захисту. Всі стандартні програми будуть розроблені з нуля, розшириться і спектр підтримуваних електронних пристроїв.

Крім усього іншого, докорінно зміниться і модель, по якій проводиться поширення даної операційної системи. Сучасна Windows 10, так само як і всі попередні її аналоги, поширюється платно, найчастіше «в додаток» до персональних комп’ютерів і ноутбуків при їх покупці в магазинах електроніки. При цьому найчастіше виявляється, що заплатити доводиться більше, ніж планувалося спочатку, адже ліцензійна Windows 10 коштує цілих двісті доларів. З виходом нової операційної системи про такі «доповнення» і «додаткові покупки» можна буде, нарешті, забути, а зекономлені гроші витратити на щось більш корисне і приємне. Так, ви все зрозуміли правильно – нова операційна система вперше в історії Windows буде поширюватися абсолютно безкоштовно, і це і є її головна і найбільш революційна інновація!