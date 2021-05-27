Новейший фитнес-браслет от Xiaomi колоссально рухнул в цене

Сравнительно недавно вышел новый замечательный фитнес-браслет от китайского производителя — компании Xiaomi. Он носит название Xiaomi Mi Band 6, и содержит огромное количество инноваций, которые, без сомнения, просто обязаны сделать его одним из самых популярных гаджетов в своем семействе. Практически любой человек, который активно следит за своим здоровьем и использует фитнес-браслеты, желал бы его приобрести для себя, чтобы получить все его преимущества. Тем не менее, многих отпугивала цена новейшего девайса, которая зачастую была абсолютно неподъемной для целого ряда украинцев.





Сколько сейчас стоит новенький фитнес-трекер

Одно из главных достоинств фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 6 — его оснащенность по самому последнему слову техники. В частности, он оборудован AMOLED-экраном с разрешением, которое составляет 486 на 152 пикселя, а диагональ этого дисплея составляет целых 1,56 дюйма, что позволяет добиться отличного качества изображения по меркам подобных гаджетов. К мобильным устройствам трекер подключается с помощью инновационного модуля Bluetooth 5.0 LE. Он обладает двумя мегабайтами встроенной памяти для хранения всех необходимых данных. Использовать Xiaomi Mi Band 6 можно с любыми смартфонами на базе Android и iOS, для чего достаточно всего лишь скачать абсолютно бесплатное мобильное приложение Mi Fit из Google Play либо же AppStore.

Новейшие датчики позволяют мониторить самые различные функции организма, в том числе качество и продолжительность сна, количество потребленных калорий, оксигенацию крови (то есть количество в ней кислорода). Последний показатель крайне важен сейчас, в период пандемии COVID-19: врачи зачастую определяют тяжесть состояния людей именно по этому критерию. Наконец, высочайшие стандарты водозащиты гарантируют, что вы не утопите свой новенький гаджет в ближайшей луже. Xiaomi Mi Band 6 может выдержать давление воды до пятидесяти метров!

Ранее, как мы уже сказали, многих украинцев, желавших приобрести Xiaomi Mi Band 6, могла отпугнуть высокая цена, ведь сразу же после выхода многие просили за него достаточно крупные суммы. Однако с тех пор цены значительно упали, что видно по сайту hotline:

Как видим, стоимость Xiaomi Mi Band 6 может значительно колебаться, и во многих магазинах нашей страны его можно приобрести всего за 1235-1250 гривен. Тем не менее, лучше поспешить, потому что еще более значительного обвала цен, скорее всего, не будет, и даже наоборот, они могут вырасти, например, из-за скачков курса валют.