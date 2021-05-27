Ціна на новітній фітнес-браслет від Xiaomi колосально впала

Порівняно недавно вийшов новий чудовий фітнес-браслет від китайського виробника – компанії Xiaomi. Він носить назву Xiaomi Mi Band 6, і містить величезну кількість інновацій, які, без сумніву, просто зобов’язані зробити його одним з найпопулярніших гаджетів у своєму сімействі. Практично будь-яка людина, яка активно стежить за своїм здоров’ям і використовує фітнес-браслети, бажає придбати його для себе, щоб отримати всі його переваги. Проте, багатьох відлякувала ціна новітнього девайса, яка часто була абсолютно непідйомною для цілого ряду українців.





Скільки зараз коштує новенький фітнес-трекер

Одне з головних достоїнств фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 6 – його оснащеність по самому останньому слову техніки. Зокрема, він обладнаний AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю, яка становить 486 на 152 пікселів, а діагональ цього дисплея становить цілих 1,56 дюйма, що дозволяє добитися відмінної якості зображення за мірками подібних гаджетів. До мобільних пристроїв трекер підключається за допомогою інноваційного модуля Bluetooth 5.0 LE. Він має два мегабайти вбудованої пам’яті для зберігання всіх необхідних даних. Використовувати Xiaomi Mi Band 6 можна з будь-якими смартфонами на базі Android і iOS, для чого достатньо всього лише скачати абсолютно безкоштовне мобільний додаток Mi Fit з Google Play або ж AppStore.

Новітні датчики дозволяють моніторити найрізноманітніші функції організму, в тому числі якість і тривалість сну, кількість спожитих калорій, оксигенацію крові (тобто кількість в ній кисню). Останній показник вкрай важливий зараз, в період пандемії COVID-19: лікарі часто визначають тяжкість стану людей саме за цим критерієм. Нарешті, високі стандарти вологозахисту гарантують, що ви не втопите свій новенький гаджет у найближчій калюжі. Xiaomi Mi Band 6 може витримати тиск води до п’ятдесяти метрів!

Раніше, як ми вже сказали, багатьох українців, які бажали придбати Xiaomi Mi Band 6, могла відлякати висока ціна, адже відразу ж після виходу багато просили за нього досить великі суми. Однак з тих пір ціни значно впали, що видно по сайту hotline:

Як бачимо, вартість Xiaomi Mi Band 6 може значно коливатися, і в багатьох магазинах нашої країни його можна придбати всього за 1235-1250 гривень. Проте, краще поспішити, бо ще більш значного обвалу цін, швидше за все, не буде, і навіть навпаки, вони можуть вирости, наприклад, через стрибки курсу валют.