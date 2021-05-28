Скачать новую Windows 11 можно будет с бесплатной лицензией

Вот уже на протяжении шести лет, начиная с 2015 года, наиболее актуальной версией Windows является Windows 10. В отличие от спорных предшественниц, Windows 8 и Windows 8.1, она считается достаточно неплохой операционной системой. Она хоть и не может переплюнуть по своей популярности культовую Windows XP, которая продолжала использоваться на большинстве компьютеров вплоть до полного прекращения ее поддержки в далеком теперь 2014 году, но все же вполне популярна. Тем не менее, у нее есть некоторые минусы, и они уже порядком надоели многим украинцам. К счастью, мы уже знаем о новой операционной системе, и в частности, некоторые ее особенности, о которых уже заявила компания Microsoft, просто шокируют — конечно, исключительно в хорошем смысле!





Какой будет новая операционная система?

По словам Сатьи Наделлы, главы компании Microsoft, новая операционная система, которую «мелкомягкие» разрабатывают уже достаточно давно, ознаменует собой появление нового поколения. Это революция, сопоставимая с той, что произошла в начале двухтысячных годов, когда культовая Windows XP положила конец эпохе старых операционных систем девяностых — Windows 9x, и сделала «винду» такой, какой мы ее знаем.

По словам разработчиков, новая операционная система будет универсальной, а ее релиз состоится в ближайшем будущем. В числе новшеств, которые она будет включать в себя, будет, в частности, полностью обновленный внешний вид и усиленная система защиты. Все стандартные приложения будут разработаны с нуля, расширится и спектр поддерживаемых электронных устройств.

Помимо всего прочего, в корне изменится и модель, по которой проводится распространение данной операционной системы. Современная Windows 10, равно как и все предыдущие ее аналоги, распространяется платно, зачастую «в довесок» к персональным компьютерам и ноутбукам при их покупке в магазинах электроники. При этом зачастую оказывается, что заплатить приходится больше, чем планировалось изначально, ведь лицензионная Windows 10 стоит целых двести долларов. С выходом новой операционной системы про такие «довески» и «дополнительные покупки» можно будет, наконец-то, забыть, а сэкономленные деньги потратить на что-то более полезное и приятное. Да, вы все поняли правильно — новая операционная система впервые в истории Windows будет распространяться абсолютно бесплатно, и это и есть ее главная и наиболее революционная инновация!