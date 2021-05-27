«ПриватБанк» та «Монобанк» дуже сильно ощасливили всіх власників банківських карт

Нещодавно такі великі українські банки, як «Монобанк» і «ПриватБанк», ощасливили тих українців, які найбільше переживали через нові правила фінансового моніторингу. За їх участі був розроблений новий законопроект, який повинен злегка їх змінити.





Якими будуть нові умови для перевірки

Нагадаємо, що відповідно до нових норм законодавства, спрямованих на боротьбу з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму, корупцією і чорними зарплатами, під пильну перевірку банку можуть потрапити операції по картах, сума яких перевищує 4999 гривень. Якщо на цю суму ще не потрібно пред’являти жодних документів, то на п’ять тисяч – вже треба.

Така норма часом вимагала дивних речей для переказів, наприклад, окремо вносити 4999 гривень, і окремо – ще одну гривню. Тепер, якщо Верховна рада прийме відповідний законопроект, такої потреби більше не виникне. Зміна в законі буде мінімальною – замість фрази про те, що перевірці не підлягають перекази на суму, «… яка є меншою, ніж п’ять тисяч гривень», буде написано «що не перевищує п’яти тисяч гривень». Різниця, на перший погляд, зовсім маленька, всього два слова, однак за словами Ігоря Фриса, народного депутата від партії «Слуга народу», вона сильно полегшить життя мільйонам українців.

У разі, якщо закон буде прийнятий, українці зможуть переводити круглі суми, не побоюючись, що переказ буде заблокований або ж від них вимагатимуть якісь додаткові документи, наприклад, що посвідчують особу. Слід зазначити, що це стосується абсолютно будь-яких переказів в будь-якій формі – як готівки, так і безготівкових, не тільки через банки, а й через пошту, а також сервіси миттєвого переказу грошових коштів. Іноді навіть така дрібниця, як одна гривня, може мати колосальне значення.