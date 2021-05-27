«ПриватБанк» и «Монобанк» очень сильно осчастливили всех владельцев банковских карт

Недавно такие крупные украинские банки, как «Монобанк» и «ПриватБанк», осчастливили тех украинцев, которые больше всего переживали из-за новых правил финансового мониторинга. При их участии был разработан новый законопроект, который должен слегка их изменить.





Какими будут новые условия для проверки

Напомним, что в соответствии с новыми нормами законодательства, направленными на борьбу с отмыванием грязных денег, финансированием терроризма, коррупцией и черными зарплатами, под пристальную проверку банка могут попасть операции по картам, сумма которых превышает 4999 гривен. Если на эту сумму еще не нужно предъявлять никаких документов, то на пять тысяч — уже да.

Такая норма порой требовала странных вещей для переводов, например, отдельно вносить 4999 гривен, и отдельно — еще одну гривну. Теперь, если Верховная рада примет соответствующий законопроект, такой нужды больше не возникнет. Изменение в законе будет минимальным — вместо фразы о том, что проверке не подлежат переводы на сумму, «…которая является меньшей, чем пять тысяч гривен», будет написано «не превышающая пяти тысяч гривен». Разница, на первый взгляд, совсем маленькая, всего две буквы, однако по словам Игоря Фриса, народного депутата от партии «Слуга народа», она сильно облегчит жизнь миллионам украинцев.

В случае, если закон будет принят, украинцы смогут переводить круглые суммы, не опасаясь, что перевод будет заблокирован или же от них потребуют какие-то дополнительные документы, например, удостоверяющие личность. Следует отметить, что это касается абсолютно любых переводов в любой форме — как наличных, так и безналичных, не только через банки, но и через почту, а также сервисы мгновенного перевода денежных средств. Иногда даже такая мелочь, как одна гривна, может иметь колоссальное значение.