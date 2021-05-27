Стільниковий оператор «Київстар» запустив безліміт, про який давно мріяли українці

Як повідомляє прес-служба мобільного оператора «Київстар», починаючи з учорашнього дня вона запустила прекрасний безліміт, про який українці просили вже давно. Він пов’язаний з тими, хто, незважаючи на різні проблеми із закритими кордонами, все ще продовжує відвідувати інші країни, наприклад, по роботі.





Новий безліміт для подорожуючих

Багато українців продовжують відвідувати інші держави, незважаючи на закриття кордонів у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, це люди, чия робота якось пов’язана із зарубіжними відрядженнями. До того ж зараз, по мірі того, як все більшу кількість людей буде охоплювати вакцинація, країни почнуть поступово відкривати кордони, і, безумовно, подорожуючих стане набагато більше, тому подарунок від «Київстар» актуальний як ніколи.

Раніше багато українців скаржилися на дуже високу ціну інтернету і дзвінків в умовах роумінгу. На щастя, ця проблема тепер залишається позаду. Адже Київстар зробив десять найбільш популярних додатків безлімітними навіть в умовах роумінгу. Тепер незалежно від форми вашого обслуговування на території ста тридцяти п’яти країн світу ви зможете користуватися ними в режимі онлайн, і не боятися, що вам спишуть дорогоцінні мегабайти.

До списку додатків, трафік яких стане повністю безлімітним, входять чотири найбільш популярних серед українців месенджери. Це WhatsApp, Viber, Facebook Messenger і Telegram. Безліміт поширюється не тільки на текстову переписку, але також і на дзвінки, причому як голосові, так і з використанням відеозв’язку. Більш того, є й інші додатки з безлімітним трафіком. У їхньому числі – Google Maps, Maps для iOS, Booking, AirBnB, Skyscanner, Tickets.ua.

Безумовно, дана акція вкрай приємна для всіх українців. Так чи інакше, тепер можна неабияк заощадити в роумінгу, принаймні, на тих додатках, які найбільш часто використовуються в інших країнах.