Google нанесла сокрушительный удар по ОС Android

Компания Google наконец-то завершила свой «мегапроект», который она разрабатывала на протяжении долгих лет. Речь идет, разумеется, про совершенно новую операционную систему. Она, без сомнения, нанесет сокрушительный удар по Android и iOS, их монополии на мобильном рынке и положении, в которое поставили себя производители данных мобильных операционных систем.





Новая разработка от Google

Новая операционная система, разработанная компанией Google, получила название Fuchsia OS. Начиная с двадцать пятого мая она наконец-то станет доступна для загрузки всеми желающими. Вы можете совершенно бесплатно скачать ее и установить на ваше устройство. Причем это не какой-то тестовый билд, а вполне себе полноценная, стабильно работающая финальная версия.

Для того, чтобы скачать новейшую операционную систему Fuchsia OS, вам необходимо перейти на официальный сайт компании Google. На данный момент она предназначена для таких популярных видов гаджетов, как умные дисплеи, например Nest Hub, и умные колонки. Что касается версии для мобильных устройств, в том числе планшетов и смартфонов, то в данный момент она еще не готова, но активно разрабатывается. Ожидается, что выйдет данная версия летом следующего года.

Одной из особенностей этой операционной системы является ее обратная совместимость с Android, то есть вы спокойно сможете запускать игры и программы, которые работали с этой операционной системой. Ожидается, что мы получим полноценную и более высококачественную замену с улучшенным интерфейсом, более мощной системой безопасности и расширенными функциональными возможностями.

Ядро операционной системы было разработано с самого нуля. Оно носит название Zircon и не имеет никакой связи к какими бы то ни было ранними системами. Исходный код данного ядра является полностью открытым, благодаря чему вы сможете создавать собственные модификации на ваш вкус.

Наконец, ключевым новшеством станет полная поддержка управления с помощью голоса. Это означает, что вам не обязательно нажимать на экран. Абсолютно любые действия, которые можно совершить таким образом, вы сможете сделать с помощью голосовых команд. Возможно, что к концу текущего десятилетия это станет таким же «золотым стандартом», как в этом десятилетии — сенсорное управление.