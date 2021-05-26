Google завдала нищівного удару по ОС Android

Компанія Google нарешті завершила свій «мегапроект», який вона розробляла протягом довгих років. Йдеться, зрозуміло, про абсолютно нову операційну систему. Вона, без сумніву, завдасть нищівного удару по Android та iOS, їхній монополії на мобільному ринку і положенні, в яке поставили себе виробники даних мобільних операційних систем.





Нова розробка від Google

Нова операційна система, розроблена компанією Google, отримала назву Fuchsia OS. Починаючи з двадцять сьомого травня вона нарешті стане доступна для завантаження усіма охочими. Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити її та встановити на ваш пристрій. Причому це не якийсь тестовий білд, а цілком собі повноцінна, стабільно працююча фінальна версія.

Для того, щоб завантажити нову операційну систему Fuchsia OS, вам необхідно перейти на офіційний сайт компанії Google. На даний момент вона призначена для таких популярних видів гаджетів, як розумні дисплеї, наприклад Nest Hub, і розумні колонки. Що стосується версії для мобільних пристроїв, в тому числі планшетів і смартфонів, то в даний момент вона ще не готова, але активно розробляється. Очікується, що вийде ця версія влітку наступного року.

Однією з особливостей цієї операційної системи є її зворотна сумісність з Android, тобто ви спокійно зможете запускати ігри і програми, які працювали з цією операційною системою. Очікується, що ми отримаємо повноцінну і більш високоякісну заміну із поліпшеним інтерфейсом, більш потужною системою безпеки і розширеними функціональними можливостями.

Ядро операційної системи було розроблено з самого нуля. Воно носить назву Zircon і не має ніякого зв’язку з ранніми системами. Вихідний код даного ядра є повністю відкритим, завдяки чому ви зможете створювати власні модифікації на ваш смак.

Нарешті, ключовим нововведенням стане повна підтримка управління за допомогою голосу. Це означає, що вам не обов’язково натискати на екран. Абсолютно будь-які дії, які можна зробити таким чином, ви зможете зробити за допомогою голосових команд. Можливо, що до кінця поточного десятиліття це стане таким же «золотим стандартом», як в цьому десятилітті – сенсорне керування.