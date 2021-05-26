Неприємно, але факт: термінали ПриватБанку відключають по всій Україні

Термінали ПриватБанку, а також інших банків нашої країни, розташовані у відділеннях «Укрпошти», почали відключатися по всій території України. Відповідне розпорядження було віддано ще минулого тижня Ігорем Смілянським, директором поштового оператора.





Які термінали будуть відключені і чому

Згідно з розпорядженням Ігоря Смілянського, у відділеннях «Укрпошти» залишаться тільки власні платіжні термінали. Термінали ж партнерські, що належали Приватбанку і «Райффайзен Банк Аваль», які раніше були також розміщені у відділеннях, будуть повністю відключені. Цей процес почався відразу ж після публікації заяви.

За інформацією експертів, на даний момент в відділеннях розміщено близько двох тисяч терміналів даних партнерських банків. При цьому кількість власних терміналів «Укрпошти» значно вища, вона становить п’ять тисяч одиниць, а їх мережа покриває близько вісімдесяти відсотків відділень.

За словами Смілянського, в автоматизованих відділеннях, тобто обладнаних комп’ютерами, клієнти як і раніше можуть користуватися картками «Приватбанку» і «Райффайзен Банк Аваль» для того, щоб оплачувати різні послуги, знімати готівку з рахунку або, навпаки, класти їх на рахунок . У той же час в неавтоматизовані відділення приходити з банківськими картами стане безглуздо, оскільки раніше вони були налаштовані виключно на зняття готівки або поповнення карток.

У той же час очікується, що в недалекому майбутньому «Укрпошта» повинна закупити нові термінали – не менше двох з половиною тисяч, які будуть розміщені в першу чергу в селах. Також вже з наступного року дані термінали отримають всі без винятку листоноші компанії.

Причина такого радикального рішення проста. Вся справа в тому, що Пенсійний фонд, а також регіональні управління соцзахисту, переводять людей, у яких є право на фінансову допомогу від держави, на отримання грошей через банківські картки. За словами Смілянського, якщо раніше це ще можна було назвати «перегинами на місцях», то тепер дані випадки – це вже війна не тільки з «Укрпоштою», але заодно і з найбільш незахищеними категоріями людей: пенсіонерами та інвалідами.