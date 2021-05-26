Неприятно, но факт: терминалы ПриватБанка отключают по всей Украине

Терминалы ПриватБанка, а также других банков нашей страны, расположенные в отделениях «Укрпочты», начали отключаться по всей территории Украины. Соответствующее распоряжение было отдано еще на прошлой неделе Игорем Смелянским, директором почтового оператора.





Какие терминалы будут отключены и почему

Согласно распоряжению Игоря Смелянского, в отделениях «Укрпочты» останутся только собственные платежные терминалы. Терминалы же партнерские, принадлежавшие Приватбанку и «Райффайзен Банк Аваль», которые ранее были также размещены в отделениях, будут полностью отключены. Этот процесс начался сразу же после публикации заявления.

По информации экспертов, на данный момент в отделениях размещено около двух тысяч терминалов данных партнерских банков. При этом количество собственных терминалов «Укрпочты» значительно выше, оно составляет пять тысяч единиц, а их сеть покрывает около восьмидесяти процентов отделений.

По словам Смелянского, в автоматизированных отделениях, то есть оборудованных компьютерами, клиенты по-прежнему могут пользоваться картами «Приватбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» для того, чтобы оплачивать различные услуги, снимать наличные деньги со счета или, наоборот, класть их на счет. В то же время в неавтоматизированные отделения приходить с банковскими картами станет бессмысленно, поскольку ранее они были настроены исключительно на снятие налички или пополнение карточек.

В то же время ожидается, что в скором будущем «Укрпочта» закупить новые терминалы — не менее двух с половиной тысяч, которые будут размещены в первую очередь в селах. Также уже со следующего года данные терминалы получат все без исключения почтальоны компании.

Причина такого радикального решения простая. Все дело в том, что Пенсионный фонд, а также региональные управления соцзащиты, переводят людей, у которых есть право на финансовую помощь от государства, на получение денег через банковские карточки. По словам Смелянского, если раньше это еще можно было назвать «перегибами на местах», то теперь данные случаи — это уже война не только с «Укрпочтой», но заодно и с самыми слабозащищенными категориями людей: пенсионерами и инвалидами.