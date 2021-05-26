Vodafone подарує деяким абонентам десять гігабайтів інтернету і тисячу хвилин розмов

Як повідомив мобільний оператор «Vodafone Україна», деякі його абоненти мають право на невеличкий подарунок від компанії. Це десять гігабайтів високошвидкісного мобільного інтернету, а також пакет з тисячі хвилин розмов з усіма мобільними операторами нашої країни. Хто ж в першу чергу може отримати таку привілегію, і до якого часу вона буде діяти?





Послуги для абонентів, зайнятих найважливішою справою

Раніше мобільний оператор уже дарував подарунки для медичних працівників, оскільки в даний момент вони зайняті важливою справою – боротьбою з глобальною пандемією COVID-19. Так як лікарі піддаються, мабуть, максимальній небезпеці серед всіх верств населення, вони отримують право на невеличкий подарунок від Vodafone.

Термін дії даної акції раніше був обмеженим, проте в певний момент було вирішено продовжити її ще на місяць. Сьогодні, двадцять шостого травня, всі медичні працівники, які є абонентами Vodafone, повинні отримати новий подарунок на свої рахунки. Скористатися цими пакетами можна буде протягом місяця.

Як ми писали раніше, нещодавно стільниковий оператор Vodafone запустив нову прекрасну послугу, яка, без сумніву, сподобається багатьом абонентам. Всі, хто регулярно дивиться популярний відеосервіс YouTube, мріють позбутися від набридливої ​​реклами, а також отримати інші переваги YouTube Premium. На жаль, багатьох зупиняла ціна на дану підписку, яка становить дев’яносто дев’ять гривень на місяць – не всі готові додати цю постійну «статтю» до своїх витрат. Але мобільний оператор Vodafone зробив преміальну підписку безкоштовною!