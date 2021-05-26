Vodafone подарит некоторым абонентам десять гигабайтов интернета и тысячу минут разговоров

Как сообщил мобильный оператор «Vodafone Украина», некоторые его абоненты имеют право на небольшой подарок от компании. Это десять гигабайтов высокоскоростного мобильного интернета, а также пакет из тысячи минут разговоров со всеми мобильными операторами нашей страны. Кто же в первую очередь может получить такую привилегию, и до какого времени она будет действовать?





Услуги для абонентов, занятых важнейшим делом

Ранее мобильный оператор уже предоставлял подарок для медицинских работников, поскольку в данный момент они заняты важнейшим делом — борьбой с глобальной пандемией COVID-19. Так как врачи подвергаются, пожалуй, максимальной опасности среди всех слоев населения, они получают право на небольшой подарок от Vodafone.

Срок действия данной акции ранее был ограничен, однако в данный момент было решено продлить ее еще на месяц. Сегодня, двадцать шестого мая, все медицинские работники, которые являются абонентами Vodafone, должны получить новый подарок на свои счета. Воспользоваться данными пакетами можно будет в течение месяца.

Как мы писали ранее, недавно сотовый оператор Vodafone запустил новую отличную услугу, которая, несомненно, понравится многим абонентам. Все, кто регулярно смотрит популярнейший видеосервис YouTube, мечтают избавиться от надоедливой рекламы, а также получить другие преимущества YouTube Premium. К сожалению, многих останавливала цена на данную подписку, которая составляет девяносто девять гривен в месяц — не все готовы добавить эту постоянную «статью» к своим расходам. Но мобильный оператор Vodafone сделал премиальную подписку бесплатной!