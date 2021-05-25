Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, которая критически необходима всем

Киевстар решил раздать своим абонентам еще по одному номеру в рамках своей новой услуги. Какая ее цель? Думаем, у дополнительного номера может найтись огромное количество применений. Скажем, если вам надоел непрекращающийся спам СМС-сообщениями на ваш основной номер, а прекратить оставлять его вы не можете по какой-либо причине, то вы можете просто начать давать дополнительный.





Получаем второй номер

Многие украинцы стремятся иметь «дополнительный» номер телефона по самым различным причинам. Например, от вас могут потребовать указать ваш номер телефона при регистрации на различных ресурсах в интернете. Зачастую с этой целью приобретают дополнительные карточки, многие также ищут специальные сервисы с временными номерами. «Киевстар» предлагает третий вариант, наиболее удобный. приобрести за тридцать гривен дополнительный номер, с которого можно будет звонить или принимать звонки самому.

Чтобы подключить услугу, введите простую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вы получите номер, случайно сгенерированный системой. Если вам нужно, вы даже можете сменить его на какой-нибудь другой по вашему желанию. Если вы хотите приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Для отправления СМС или вызова на дополнительный номер введите перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию.

Напомним, что Киевстар улучшил компьютерную систему, используемую для обслуживания клиентов предоплаты. Согласно сообщению мобильного оператора, ранее биллинг-системы были представлены огромным разрозненным парком из трех десятков различных систем. Все они были заменены на единую современную IT-платформу.