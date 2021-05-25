В Україні тепер можна дізнатися розмір майбутньої пенсії, не виходячи з дому

Як повідомляє Пенсійний фонд, багато українських пенсіонерів мають право на підвищення пенсії, що, безумовно, порадує багатьох – як самих пенсіонерів, так і їх «внучат» і «онучок». Розрахувати розмір пенсії, до речі, можливо прямо онлайн, не виходячи з дому. Як же це зробити?





Як дізнатися, яку пенсію вам мають платити

Для того, щоб дізнатися розмір вашої пенсії, а також її складові частини, зовсім не обов’язково бути особисто в управління Пенсійного фонду, вистоюючи велику чергу і піддаючи себе ризику зараження COVID-19. Ви можете зробити це прямо через інтернет, наприклад, увійшовши на веб-портал електронних послуг, або за ЕЦП, або ж за номером телефону чи банківської картки.

У вашому особистому кабінеті на веб-порталі в меню зліва ви побачите пункт «Моя пенсія». Якщо натиснути на нього, то ви зможете побачити все з приводу пенсії, яка призначена вам державою, а саме:

Її розмір

Вид пенсії

Термін, на який її призначено

Дату останньої виплати та її суму.

Крім цього, в розділі «Моя пенсія» порталу Пенсійного фонду ви також можете дізнатися і додаткову інформацію про призначені вам пенсії. Наприклад, складові пенсійної виплати, утримання, якщо вони є в наявності, і, нарешті, реквізити. До реквізитів відносяться такі дані, як спосіб виплати пенсій, назва банку, розрахунковий рахунок, на який вам приходить пенсія.



Слід зазначити, що залучення пенсіонерів до інтернету є одним із пріоритетних завдань програми цифровізації України, запущеної урядом. Тому, очевидно, в подальшому є сенс очікувати і інших інновацій для літніх людей.