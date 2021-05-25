В Украине теперь можно узнать размер будущей пенсии, не выходя из дома

Как сообщает Пенсионный фонд, многие украинские пенсионеры имеют право на повышение пенсии, что, безусловно, порадует многих — как самих пенсионеров, так и их «внучков» и «внучек». Рассчитать размер пенсии, кстати, возможно прямо онлайн, не выходя из дома. Как же это сделать?





Как узнать, какая пенсия вам положена

Для того, чтобы узнать размер вашей пенсии, а также ее составляющие части, вовсе не обязательно являться лично в управление Пенсионного фонда, выстаивая большую очередь и подвергая себя риску заражения COVID-19. Вы можете сделать это прямо через интернет, например, войдя на веб-портал электронных услуг, либо по ЭЦП, либо же по номеру телефона или банковской карточки.

В вашем личном кабинете на веб-портале в меню слева вы увидите пункт «Моя пенсия». Если нажать на него, то вы сможете увидеть все по поводу пенсии, которая назначена вам государством, а именно:

Ее размер

Вид пенсии

Срок, на который она назначена

Дату последней выплаты и ее сумму.

Помимо этого, в разделе «Моя пенсия» портала Пенсионного фонда вы также можете узнать и дополнительную информацию о положенной вам пенсии. Например, составляющие пенсионной выплаты, удержания, если они наличествуют, и, наконец, реквизиты. К реквизитам относятся такие данные, как способ выплаты пенсий, название банка, рассчетный счет, на который вам приходит пенсия.

Следует отметить, что приобщение пенсионеров к интернету является одной из приоритетных задач программы цифровизации Украины, запущенной правительством. Поэтому, очевидно, в дальнейшем есть смысл ожидать и других инноваций для пожилых людей.